ఆస్ట్రేలియాలో కార్చిచ్చు.. హృదయాన్ని కదిలిస్తున్న వీడియో

మెల్‌బోర్న్: ఆస్ట్రేలియా అటవీ ప్రాంతంలో చెలరేగిన కార్చిచ్చు కారణంగా ఇప్పటి వరకు చాలా మూగజీవాలు సజీవ దహనమయ్యాయి. ఈ భయంకరమైన కార్చిచ్చులో 25 మంది సజీవదహనం కాగా, వందలాది మంది గల్లంతయ్యారు. ఈ అగ్ని ప్రమాదంలో ఎంతోమంది గాయపడ్డారు. ఈ కార్చిచ్చును ఆపేందుకు అగ్నమాపక సిబ్బంది సహాయక చర్యలను కొనసాగుతున్నారు. ఇక, ఎన్నో జీవులు ఈ ప్రమాదంలో చనిపోగా.. మరికొన్ని జంతువులు తీవ్రంగా గాయపడుతున్నాయి. వీటికి సంబంధించిన కొన్ని ఫోటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా అగ్నికీలలో చిక్కుకున్న ఓ కోలా ఎలుగుబంటిని అగ్ని మాపక సిబ్బంది కాపాడి.. వాటర్ బాటిల్ తో దానికి నీళ్లు తాగిస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యక్షమైంది. ఈ వీడియో నెటిజన్ల హృదయాన్ని కదిలిస్తోంది.

