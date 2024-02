వధువు కాళ్లకు నమస్కరించిన వరుడు (వీడియో)

- Advertisement -

పెళ్లి పీటలమీద వధువు కాళ్లకు నమస్కరించి అందరినీ షాక్ కు గురి చేశాడొక వరుడు! అస్సాంలోని గువాహతిలో ఈ సంఘటన జరిగింది. హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారం వరుడు పెళ్లికూతురు మెడలో తాళి కట్టాడు. అనంతరం పెళ్లికూతురు లేచి పెళ్లికొడుకు కాళ్లకు నమస్కరించింది. ఆ వెంటనే పెళ్లి కొడుకు కూడా పెళ్లి కూతురు పాదాలను తాకి నమస్కరించాడు. దీంతో అక్కడున్న వారంతా ఒక్క క్షణం షాక్ కు గురైనా, ఆ తర్వాత తేరుకుని చప్పట్లతో హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

ఈ వీడియో నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ సంఘటనపై నెటిజన్లు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొందరు పెళ్లికొడుకుని విమర్శించగా, ఎక్కువమంది మాత్రం అతను చేసిన పని సరైనదేనని ప్రశంసిస్తున్నారు. ఆడవారైనా, మగవారైనా అంతా సమానమేననీ, వరుడు చేసిన పని ముమ్మాటికీ కరెక్టేననీ మెచ్చుకుంటున్నారు.

ఈ వీడియోను పెళ్లికొడుకు కల్లోల దాస్ స్వయంగా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడం గమనార్హం. తాను చేసిన పనిని అతను సమర్ధించుకున్నాడు. తన భార్యంటే తనకు ఎంతో గౌరవమనీ, అందుకే ఆమె కాళ్లకు నమస్కరించాననీ చెప్పాడు.

Grooms are touching feet of their brides in weddings now-a-days!

What is this fcuked up feminism trend!

I want my man to be superior than me, bigger than me, stronger than me, best version and just love and respect me!

I never want a superior man to touch my feet! pic.twitter.com/DjXi7Om5aZ

February 18, 2024