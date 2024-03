హైదరాబాద్ ఫ్యాక్టరీలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం

- Advertisement -

హైదరాబాద్: నగరంలోని కాటేదాన్ ప్రాంతంలో ఉన్న పహల్ ఫుడ్(ప్రై.లి.) ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ బిస్కట్ ఫ్యాక్టరీలో గురువారం ఉదయం ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. అగ్నిప్రమాద స్థలికి డిఆర్ఎఫ్ బృందాలు, ఫైర్ ఇంజన్లు హుటాహుటిన చేరుకున్నాయి. ఇప్పటి వరకు ఎవరికీ గాయాలు కానీ, ప్రాణ నష్టంగానీ జరిగినట్లు సమాచారం లేదు.

Major #Fire broke out at the premises of Pahal Foods (P) Ltd, a biscuit factory at Kattedan in #Hyderabad, early morning today.

DRF team and Several Fire engines reached the spot to douse the #Flames.

No injuries/ Casualties reported.#FireAccident #FireSafety pic.twitter.com/7J4UvNbRa9

— Surya Reddy (@jsuryareddy) March 28, 2024