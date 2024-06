ఓట్ల లెక్కింపు కోసం వ్యూహాన్ని చర్చించేందుకు ఇండియా బ్లాక్ సమావేశం

- Advertisement -

టిఎంసి, పిడిపి నేతులు గైర్హాజరు

న్యూఢిల్లీ: జూన్ 4న జరిగే ఓట్ల లెక్కింపు కోసం టిఎంసి, పిడిపి సమావేశానికి గైర్హాజరైనప్పటికీ తమ వ్యూహంపై చర్చించేందుకు ‘భారత కూటమి’ సీనియర్ నేతలు శనివారం ఇక్కడ సమావేశమయ్యారు.

కాంగ్రెస్, సమాజ్ వాదీ పార్టీ, సిపిఐ-ఎం, సిపిఐ, డిఎంకు, జెఎంఎం, ఆప్, ఆర్జేడీ, శివసేన (యూబీటీ), ఎన్సీపి (శరద్ పవార్) సీనియర్ నేతలు శనివారం మధ్యాహ్నం కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే నివాసంలో సమావేశమై చర్చలు జరిపారు. నేడు చివరి దశ పోలింగ్ జరుగుతోంది.

రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు ఉన్నందున తాము సమావేశానికి హాజరు కాబోమని టిఎంసి అధినేత్రి , పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ఇదివరకే చెప్పగా, వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల పిడిపి అధినేత్రి మెహబూబా ముఫ్తీ సమావేశానికి హాజరుకాలేదు. “మా అమ్మ కంటికి శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నందున నేను వెళ్లడంలేదు” అని ఆమె పిటిఐ వార్తా సంస్థకి తెలిపారు.

శరద్ పవార్, అఖిలేశ్ యాదవ్, తేజస్వీ యాదవ్, అనిల్ దేశాయ్, సీతారాం ఏచూరి, అరవింద్ కేజ్రీవాల్, భగవత్ మాన్, సంజయ్ సింగ్ , రాఘవ్ చద్దా, చంపై సోరెన్, కల్పనా సోరెన్, టిఆర్. బాలు, ఫరూక్ అబ్దుల్లా, డి. రాజా ,ముఖేశ్ సహాని సమావేశానికి హాజరయ్యారు.

ఈ సమావేశానికి కాంగ్రెస్ నేతలు మల్లికార్జున్ ఖర్గే, సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, కెసి. వేణుగోపాల్ కూడా హాజరయ్యారు.

“జూన్ 4 భారతదేశానికి కొత్త ఉదయానికి నాంది. నేటి ‘భారత కూటమి’ నాయకుల సమావేశంలో, డిఎంకె తరపున మా పార్టీ కోశాధికారి , డిఎంకె పార్లమెంటరీ పార్టీ నాయకుడు శ్రీ టి.ఆర్. బాలు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు” అని డిఎంకె అధినేత, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకె స్టాలిన్ ‘ఎక్స్’లో ​​పోస్ట్ పెట్టారు.

కాగా ఫారం 17 సి విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని కాంగ్రెస్ ఇప్పటికే తన రాష్ట్ర యూనిట్లను హెచ్చరించింది.

