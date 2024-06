ఇండియా వర్సెస్ ఐర్లాండ్..రికార్డుల మోత

- Advertisement -

భారత జట్టు T20 ప్రపంచ కప్ 2024ను చాలా అద్భుతమైన రీతిలో మొదలుపెట్టింది. మెన్ ఇన్ బ్లూ తమ మొదటి మ్యాచ్‌ని ఐర్లాండ్‌తో ఆడింది. అందులో టీమిండియా 8 వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది. టోర్నీలో ఇది 8వ మ్యాచ్. ఈ మ్యాచ్ లో టీమ్ ఇండియా గెలిచి ఎన్నో రికార్డులను నెలకొల్పింది. అయితే, ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా ఏ రికార్డులను కైవసం చేసుకుని నంబర్‌వన్‌గా నిలిచిందో ఈ ఆర్టికల్ ద్వారా తెలుసుకుందాం.

టీ20 ప్రపంచకప్‌లో ఒక జట్టుపై అత్యధిక విజయాలు

టీ20 ప్రపంచకప్‌లో ఐర్లాండ్‌పై భారత్‌ వరుసగా 8వ విజయాన్ని నమోదు చేసింది. బంగ్లాదేశ్ తర్వాత..భారత్ వరుసగా 8 మ్యాచ్‌ల్లో ఓడిన రెండో జట్టుగా ఐర్లాండ్ నిలిచింది. టీ20 ప్రపంచకప్‌లో ఐర్లాండ్‌తో జరిగిన ఒక్క మ్యాచ్‌లోనూ టీమిండియా ఓడిపోలేదు. 2009, 2024 మధ్య ఐర్లాండ్‌పై మెన్ ఇన్ బ్లూ 8 విజయాలు సాధించింది. అదే సమయంలో టీమ్ ఇండియా 2009, 2018 మధ్య బంగ్లాదేశ్‌పై వరుసగా 8 విజయాలు సాధించింది. టీ20 ప్రపంచకప్‌లో జట్లపై భారత్ వరుస విజయాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

8 విజయాలు- వర్సెస్ బంగ్లాదేశ్ (2009-18)

8 విజయాలు- vs ఐర్లాండ్ (2009-24)

7 విజయాలు- వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా (2013-17)

7 విజయాలు- శ్రీలంక vs (2016-17)

7 విజయం- vs వెస్టిండీస్ (2018-19).

టీ20లో అత్యధిక బంతుల్లో టీమిండియా విజయం సాధించింది

2021లో దుబాయ్‌లో స్కాట్లాండ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో టీమ్ ఇండియా 81 బంతులు మిగిలి ఉండగానే గెలిచింది. ఇది అత్యధిక బంతులు మిగిలి ఉన్న భారత్‌కు అతిపెద్ద విజయం. ఇప్పుడు 2024 T20 ప్రపంచ కప్‌లో టీమ్ ఇండియా 46 బంతులు మిగిలి ఉండగానే ఐర్లాండ్‌పై గెలిచింది. ఇది ఈ జాబితాలో వారి నాల్గవ అతిపెద్ద విజయంగా నిలిచింది. బంతులు మిగిలి ఉండగానే భారత్‌కు అతిపెద్ద విజయలు చూద్దాం.

81 బంతులు మిగిలి ఉన్నాయి- vs స్కాట్లాండ్, దుబాయ్ 2021

64 బంతులు మిగిలి ఉన్నాయి- బంగ్లాదేశ్, హాంగ్‌జౌ, 2023

59 బంతులు మిగిలి ఉన్నాయి- vs UAE, మీర్పూర్, 2016

46 బంతులు మిగిలి ఉన్నాయి- vs ఐర్లాండ్, న్యూయార్క్, 2024

41 బంతులు మిగిలి ఉన్నాయి- జింబాబ్వే, హరారే, 2016.

టీ20లో భారత్‌కు కెప్టెన్‌గా అత్యధిక విజయాలు

ఐర్లాండ్‌పై విజయంతో రోహిత్ శర్మ T20 ఇంటర్నేషనల్‌లో కెప్టెన్‌గా అత్యధిక విజయాల పరంగా MS ధోనీని సమం చేశాడు. రోహిత్ శర్మకు ఇది 43వ విజయం. టీ20లో కెప్టెన్‌గా భారత్‌కు అత్యధిక విజయాలు…

43 విజయాలు- రోహిత్ శర్మ

43 విజయాలు- ఎంఎస్ ధోని

32 విజయాలు- విరాట్ కోహ్లీ.