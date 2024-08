కొనసాగుతున్న ఇజ్రాయెల్ దాడులు

- Advertisement -

ఇజ్రాయెల్-హమాస్ సంఘర్షణలో ఇజ్రాయెల్ సైనికులు… గాజా సిటీ ఇంటిలో ఒక చిన్నారి సహా కనీసం ఏడుగురిని హతమార్చారు, గాజాలో ఇప్పటికే తీవ్రమైన మానవతా సంక్షోభం మరింత దిగజారిందని అసోసియేటెడ్ ప్రెస్ రిపోర్టు చేసింది. గాజాలో మృతుల సంఖ్య 40,000కి చేరుకుంది. ఇరాన్‌లో హమాస్ నాయకుడు ఇస్మాయిల్ హనియే మరణించినప్పటి నుండి ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగాయి. ఇది ఇజ్రాయెల్ దాడుల వల్ల కావచ్చు, విస్తృత ప్రాంతీయ వివాదానికి సంబంధించిన ఆందోళనలను వల్ల కావొచ్చు. ఇరాన్ , దాని అనుబంధాలతో “బహుముఖ యుద్ధం”లో ఉన్నట్లు ఇజ్రాయెల్ తెలిపింది. అమెరికా, ఈజిప్టుల మధ్య చర్చలు పరిస్థితిని శాంతియుతం చేయాలని కోరుతూ ప్రపంచ నాయకులు కాల్పుల విరమణ కోసం విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

ఆక్రమిత పాలస్తీనా భూభాగాల్లో పనిచేస్తున్న నార్వే దౌత్యవేత్తలకు ఇకపై గుర్తింపు ఇవ్వబోమని ఇజ్రాయెల్ తమకు తెలియజేసినట్లు నార్వే విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ గురువారం ప్రకటించింది. ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వం చేసిన ఈ చర్యను “తీవ్ర చర్య”గా మంత్రిత్వ శాఖ అభివర్ణించింది.

జూడియా , సమారియాలో ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు దిశానిర్దేశం చేసిన హమాస్ సీనియర్ కమాండర్ నీల్ సఖ్ల్ గురువారం ఉదయం మరణించినట్లు ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ (ఐడిఎఫ్) ధృవీకరించింది. ఐడిఎఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రకారం, అతను జూలై 24 న వైమానిక దాడిలో మరణించాడు. సఖల్ ఒక దశాబ్దం పాటు హమాస్ యొక్క ‘వెస్ట్ బ్యాంక్ హెడ్ క్వార్టర్స్’లో ఉన్నాడు, ఉగ్రవాద దాడులను సమన్వయం చేయడం , మద్దతు ఇవ్వడం, ఫైనాన్సింగ్ , టెర్రర్ సెల్‌లకు ఆయుధాలు సరఫరా చేయడం వంటివి చేస్తుండేవాడు. అతను గతంలో 2003 ఆత్మాహుతి బాంబు దాడికిగాను జీవిత ఖైదు శిక్షకు గురయ్యాడు, కానీ 2011 గిలాడ్ షాలిత్ ఖైదీల మార్పిడిలో విడుదలయ్యాడు.

అక్టోబరు 7న గాజా సరిహద్దుకు సమీపంలో ఇజ్రాయెల్ కమ్యూనిటీలపై హమాస్ దాడుల్లో కనీసం 1,200 మంది మరణించారు, 252 మంది వ్యక్తులు బందీలుగా మారిన హింసాకాండలో సఖల్ మరణించాడు. మిగిలిన బందీలలో 39 మంది మరణించినట్లు తెలిసింది.

Iran's IRGC Chief-Commander Hossein Salami, in a message, congratulated Yahya Sinwar on his appointment as the head of Hamas' political bureau and expressed hope that under Sinwar's leadership, Israel will "soon be uprooted from the holy land of Palestine."

"As always, we will… pic.twitter.com/85cP3hKobx

— Iran International English (@IranIntl_En) August 8, 2024