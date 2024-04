ఆ రోజునే ‘కల్కి’ మూవీ రిలీజ్..!

- Advertisement -

యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న పాన్ వరల్డ్ మూవీ కల్కి 2898ఎడి. ఈ చిత్రాన్ని వై జయంతి మూవీస్ అత్యంత భారీ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తుండగా.. మహానటి ఫేం నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫోటోస్, గ్లింప్స్ కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ షూటింగ్ చివరి దశలో ఉంది.

తాజాగా ఈ మూవీ రిలీజ్ పై సోషల్ మీడియాలో పలు వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. జూన్ 27ను ఈ సినిమా విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. మరోవైపు, శనివారం సాయంత్రం 5 గంటలకు ఈ సినిమాకు సంబంధించి బిగ్ అనౌన్స్ మెంట్ ఉంటుందని మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఈ సినిమా విడుదల తేదీని ప్రకటించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఇక, బాహుబలి తర్వాత సరైన హిట్ లేకపోవడంతో ఈ సినిమాపైనే ప్రభాస్ ఆశలు పెట్టుకున్నాడు. అభిమానులతోపాటు సినీ ప్రేక్షకుల్లో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇందులో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకొణె, బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్, దిశా పటానీ, కమలాసన్ తదితరల స్టార్లు నటిస్తున్నారు.

Star Sports studio sparkled with excitement during the highly anticipated unveiling of @SrBachchan's masterpiece, Kalki 2898 AD! 🤩

Witness the incredible reaction from the one and only 'Sardar of the Commentary Box', @sherryontopp! 🙌🏻#Kalki2898AD #IPLonStar pic.twitter.com/005kDfjKOw

— Star Sports (@StarSportsIndia) April 21, 2024