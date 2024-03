ఆ ఇద్దరు రైతులను కలుస్తా: కెటిఆర్

- Advertisement -

హైదరాబాద్: ఓ రైతు భావోద్వేగమైన వీడియోపై బిఆర్‌ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కెటిఆర్ సోషల్ మీడియాలో స్పందించారు. రైతు ఆర్తనాదాలు తన హృదయాన్ని కదిలించాయని, తాను త్వరలోనే ఆ రైతును కలుస్తానని వివరణ ఇచ్చారు. నల్లగొండ జిల్లా ముషంపల్లిలో గ్రామంలో మల్లయ్య అనే రైతు ఉన్నాడు. నీళ్లు లేవు వ్యవసాయం లేదు.. చావాలని అనిపిస్తుంది కెసిఆర్ అని వీడియో తీసి సదరు రైతు సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేయించాడు. ఆ వీడియోను కొందరు నెటిజన్లు కెటిఆర్‌కు ట్యాగ్ చేయడంతో ఆయన స్పందించారు. ఆ గ్రామంలో మల్లయ్యతో పాటు రైతు బోర్‌వెల్ రాంరెడ్డిని కూడా వ్యక్తిగతంగా కలుస్తానని కెటిఆర్ ట్వీట్ చేశారు.

During a leisure trip of mine, I faced a heartbreaking incident yesterday.

A farmer named Mallayya from Mushampalli village in Nalgonda district asked me to personally record a video of him and send it to KCR Garu…❤️

నీళ్ళు లేవు వ్యవసాయం లేదు, చావాలనిపిస్తుంది కేసిఆర్ సారు!🥹 pic.twitter.com/60H9btC1Lk

— Gowtham Pothagoni (@Gowtham_Goud6) March 12, 2024