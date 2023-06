తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసైకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపిన మోడీ, షా!

- Advertisement -

హైదరాబాద్: ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా నేడు(శుక్రవారం) తెలంగాణ గవర్నర్ తిమిళిసై సౌందరరాజన్‌కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. గవర్నర్ తమిళిసై రాజ్‌భవన్‌లో కుటుంబ సభ్యులు, అధికారుల నడుమ కేక్ కట్‌చేసి జన్మదిన వేడుక చేసుకున్నారు. కాగా తమిళిసై జన్మదినం నాడే తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం జరుగుతోంది. ఆమె తెలంగాణ అమరవీరుల కుటుంబాలను ఈ సందర్భంగా సన్మానించారు.

Fortunate to receive Warm birthday greetings from our Honb @PMOIndia Shri @narendramodi ji .Feeling immensely grateful & blessed to get your encouragement & guidance for serving our 'Nation' in your visionary path to future India. Your 24/7 hard work is our inspiration. pic.twitter.com/WILlLTzvFM

— Dr Tamilisai Soundararajan (@DrTamilisaiGuv) June 1, 2023