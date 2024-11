పాత్రికేయులు ‘బానిసలు’: రాహుల్ గాంధీ

- Advertisement -

ముంబయి: జర్నలిస్టులు తమ యజమానుల ‘బానిసలు’ అని మహారాష్ట్రలో జరిగిన ర్యాలీలో ప్రతిపక్ష నేత (ఎల్‌ఓపి) రాహుల్ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ముంబై ప్రెస్ క్లబ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.

మహారాష్ట్రలోని అమరావతిలో ఎన్నికల ర్యాలీలో, లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు అయిన రాహుల్ గాంధీ వర్కింగ్ జర్నలిస్టులపై విపరీతమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. వారు అధికారిక పాలనకు కట్టుబడి ఉన్నారని , వారిని తమ యజమానుల బానిసలుగా ముద్రవేశారు. జర్నలిస్టుల దుస్థితి గురించి ఆందోళన చెందుతూనే, అతని వ్యాఖ్యలు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆ ప్రకటన పేర్కొంది.

ముంబై ప్రెస్ క్లబ్ రాహుల్ గాంధీని జర్నలిస్టులు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లకు గల కారణాలను ఆలోచించాలని కోరింది.

రాహుల్ గాంధీ నిజంగా జర్నలిస్టుల దుస్థితిని పరిష్కరించాలనుకుంటే, బహుశా అతను తన విమర్శలను మీడియా యజమానుల వైపు , పరిశ్రమలోని నిర్మాణ సమస్యల వైపు మళ్లించాలి. ఎప్పటినుంచో ఉన్న తొలగింపు బెదిరింపు, నిరుద్యోగ జర్నలిస్టుల అధిక సరఫరా గమనించాలంది.

పాలక పక్షాలు, మీడియా యజమానులు లేదా ఇతర శక్తులు జర్నలిస్టుల హక్కుల ఉల్లంఘనకు వ్యతిరేకంగా నిలకడగా నిలుస్తున్నట్లు ముంబై ప్రెస్ క్లబ్ నిర్ధారించింది. “కాబట్టి, మేము వర్కింగ్ జర్నలిస్టుల పట్ల ప్రతిపక్ష నాయకుడి వైఖరిని తీవ్రమైన ఆందోళన కలిగించే అంశంగా చూస్తాము. నిర్మాణాత్మక సంభాషణ , జవాబుదారీతనం, కొట్టివేసే వ్యాఖ్యలు కాదు, మీడియాకు , ప్రజాస్వామ్యానికి అర్హమైనది, ”అని ప్రకటన పేర్కొంది.

నవంబర్ 16న జరిగిన బహిరంగ సభలో రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతూ, “సంవత్సర కాలంగా నేను రాజ్యాంగ సంస్కరణలు, కుల ఆధారిత జనాభా లెక్కలు, 50 శాతం రిజర్వేషన్ల పరిమితిని ఉల్లంఘించాలంటూ వాదిస్తున్నాను. పార్లమెంట్‌లో ఈ అంశాలను లేవనెత్తినప్పటికీ, నేను రిజర్వేషన్‌కు వ్యతిరేకినని మోడీ పేర్కొన్నారు. అతనికి జ్ఞాపకశక్తి లోపం ఉండొచ్చు లేదా అతను వాస్తవాలను విస్మరించడాన్ని ఎంచుకుని ఉంటాడు. మీడియా కూడా ఈ వాస్తవాన్ని చూపించడానికి నిరాకరిస్తోంది ఎందుకంటే అవి వాటి యజమానుల నియంత్రణలో ఉన్నాయి.

