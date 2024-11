మహాశివరాత్రి కానుకగా తమ్ముడు… ఆసక్తిగా పోస్టర్

- Advertisement -

శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ నిర్మాణంలో నితిన్ హీరోగా శ్రీరామ్ వేణు దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ప్రతిష్టాత్మక మూవీ తమ్ముడు. ఈ సినిమా ప్రస్తుతం శరవేగంగా చిత్రీకరణ జరుపుకుంటోంది. సోమవారం ‘తమ్ముడు‘ సినిమా రిలీజ్ అనౌన్స్ మెంట్ చేశారు మేకర్స్. మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా ఈ చిత్రాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు తీసుకొస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

‘తమ్ముడు‘ సినిమా రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్‌మెంట్ సందర్భంగా విడుదల చేసిన పోస్టర్ ఆకట్టుకుంటోంది. కాగడా చేత పట్టిన నితిన్, భుజంపై పాపను ఎత్తుకుని పరుగెడుతూ రావడం, ఆయనతో పాటు ఊరి ప్రజలు కూడా కాగడాలతో వెంటే వస్తుండటం ఆసక్తిని కలిగిస్తోంది. ఈ రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్ ‘తమ్ముడు‘ సినిమా మీద మరిన్ని అంచనాలు పెంచుతోంది. శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ లో నిర్మితమవుతున్న 56వ చిత్రమిది. ఈ చిత్రంలో లయ కీలక పాత్రను పోషిస్తున్నారు.

His Remarkable 𝐑𝐄𝐒𝐈𝐋𝐈𝐄𝐍𝐂𝐄🔥

His Massive 𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑💥

Make Way for a New Brother in Town @actor_nithiin 😎#Thammudu Arriving on Maha Shivaratri – 2025 with a Powerful Tale of Courage and Ambition🔱❤️‍🔥#ThammuduForShivaratri

A Film by #SriramVenu#DilRaju… pic.twitter.com/c0JzdTgIEW

