నితీశ్ శతకం… టీమిండియా 358/9

మెల్‌బోర్న్: బోర్డర్ గవాస్కర్ ట్రోఫీలో భాగంగా భారత్-ఆస్ట్రేలియా మధ్య జరుగుతున్న నాలుగో టెస్టు మ్యాచ్ తొలి ఇన్నింగ్స్ మూడో రోజు టీమిండియా 116 ఓవర్లలో తొమ్మిది వికెట్లు కోల్పోయి 358 పరుగులతో ముగిసింది. నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి సెంచరీతో కదంతొక్కాడు. వాషింగ్టన్ సుందర్ హాఫ్ సెంచరీతో చెలరేగాడు. నితీశ్ కుమార్ 176 బంతుల్లో 105 పరుగులు చేశాడు. భారత బ్యాట్స్‌మెన్లలో యశస్వి జైస్వాల్(82), వాషింగ్టన్ సుందర్(50), విరాట్ కోహ్లీ(36), రిషబ్ పంత్(28), రవీంద్ర జడేజా(17), కెఎల్ రాహుల్(24), రోహిత్ శర్మ(03), బుమ్రా(0), ఆకాశ్ దీప్(0) పరుగులు చేసి ఔటయ్యారు. ప్రస్తుతం క్రీజులో నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి(105), మహ్మాద్ సిరాజ్(02) పరుగులతో ఉన్నారు. ఆస్ట్రేలియా బౌలర్లలో ప్యాట్ కమ్నీస్, స్కోట్ బోలాండ్ చెరో మూడు వికెట్లు తీయగా నాథన్ లయన్ రెండు వికెట్లు తీశాడు.

