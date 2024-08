ఒలింపిక్ బంగారు పతక విజేత థామస్ సెకాన్ పార్క్ లో ఎందుకు పడుకున్నాడు?

- Advertisement -

ఇటలీకి చెందిన థామస్ సెకాన్ ఒలింపిక్ గ్రామంలో వసతి బాగాలేక పార్కులో నిద్రిస్తూ కనిపించాడు. పురుషుల 100 మీటర్ల బ్యాక్‌స్ట్రోక్‌లో స్వర్ణం , పురుషుల 4×100 మీటర్ల ఫ్రీస్టైల్‌లో కాంస్యం గెలిచిన సెకాన్, ఒక పార్కులో పడుకోవడం ద్వారా వసతి బాగా లేకపోవడంపై తన అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశాడు.

“ఒలింపిక్ గ్రామంలో ఎయిర్ కండిషనింగ్ లేదు, అక్కడ వేడిగా ఉంది, ఆహారం బాగాలేదు. చాలా మంది అథ్లెట్లు ఈ కారణంగా తరలుతున్నారు. ఇది సాకు కాదు, అందరికీ తెలియని వాస్తవికత. నేను అలా చేయకుండానే నిరాశ చెందాను’ నేను ఫైనల్‌గా ఉన్నాను కాని నేను రాత్రి , మధ్యాహ్నం నిద్రపోవడం చాలా కష్టం, నేను ఎల్లప్పుడూ మధ్యాహ్నం నిద్రపోతాను: ఇక్కడ నేను నిజంగా వేడి , శబ్దం వాతావరణంతో పోరాడుతున్నాను’’ అని అతడు చెప్పాడు.

Italy's Swimmer, Thomas Ceccon sleeping outside because he was fed up with no A/C in the Olympic village. Bro, got his rest and locked🥇 pic.twitter.com/YIjjG3lwFo

— Del Walker 🇵🇸 (@TheCartelDel) August 4, 2024