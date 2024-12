ఘోర విమాన ప్రమాదం.. 62 మంది సజీవదహనం(వీడియో వైరల్)

- Advertisement -

సౌత్ కొరియాలో ఘోర విమాన ప్రమాదం జరిగింది. దక్షిణ కొరియాలోని మువాన్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ఆదివారం ఉదయం ఈ ప్రమాదం జరిగింది. దాదాపు 181 మందితో కూడిన విమానం బ్యాంకాక్ నుంచి వచ్చిన విమానం ల్యాండింగ్ సమయంలో గేర్ పనిచేయకపోవడంతో రన్ వేపై దూసుకెళ్లి గోడను ఢీకొట్టింది. దీంతో విమానం పేలిపోయింది. దీంతో పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి. విమానం పూర్తి మంటల్లో ధ్వంసమైంది.

ఈ ప్రమాదంలో ఇప్పటివరకు 29 మంది సజీవదహనమయ్యారు. ప్రస్తుతం ఘటనాస్థలంలో రెస్క్యూ అధికారులు సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇద్దరిని కాపాడి చికిత్స కోసం ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. విమానంలో 175 మంది ప్రయాణికులు, ఆరుగురు సిబ్బంది ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తుకు ఉన్నతాధికారులు ఆధేశించారు.

*WARNING – Disturbing*

A Jeju Air flight carrying 175 passengers and six crew members has crashed into a fence after veering off the runway in South Korea, as reported by Yonhap news agency. So far, 23 casualties have been confirmed.pic.twitter.com/w7xydiL7dA

