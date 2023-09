ఇంట్లో గంజాయి మొక్కలు పెంచుతున్న వ్యక్తి అరెస్ట్

- Advertisement -

హైదరాబాద్: సిరిసిల్లలో ఓ వ్యక్తి తన ఇంటి పెరట్లో గంజాయిని సాగు చేస్తున్నాడని గుర్తించిన పోలీసులు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న సిరిసిల్ల పోలీసులు గురువారం ఆకస్మికంగా దాడులు నిర్వహించి ఇంటి పెరట్లో ఉన్న మొక్కలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తంగళ్లపల్లి మండలం ఇందిరానగర్‌లో నివాసముంటున్న నిందితుడు ఎండీ హైదర్ సుమారు ఆరు అడుగుల ఎత్తులో గంజాయి మొక్కలు పెంచుతున్నట్లు గుర్తించారు. అయితే, వాటిని నిర్మూలించి, తర్వాత జప్తు చేశారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. హైదర్ గంజాయి పండించడమే కాకుండా యువకులకు విక్రయించేవాడు. అదనంగా, పోలీసులు 34 మొక్కలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఒక్కొక్కటి ఆరు అడుగుల ఎత్తు, నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ సైకోట్రోపిక్ పదార్ధాల చట్టం (ఎన్ డిపిఎస్) కింద నిందితులపై కేసు నమోదు చేశారు. ప్రస్తుతం కేసు విచారణలో ఉందని పోలీసులు వెల్లడించారు.

#Sircilla Police discovered ganja cultivation at sheep grazer's house in the back yard in Thangallapalli. Seized 34 Ganja saplings. @NewIndianXpress @XpressHyderabad @spsircilla pic.twitter.com/bZnID7hBQk

— Naveen Kumar Tallam (@naveen_TNIE) September 28, 2023