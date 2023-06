ఢిల్లీలో ఆలయం తొలగింపు..పోలీసులతో స్థానికుల ఘర్షణ(వీడియో)

- Advertisement -

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధానిలోని మండవలి ప్రాంతంలో గురువారం ఒక ఆలయానికి చెందిన కొంత భాగాన్ని పోలీసులు తొలగించడానికి ప్రయత్నించడంతో స్థానికులకు, పోలీసులకు మధ్య ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. పెద్ద సంఖ్యలో నిరసనకారులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

ఆలయంలోని కొంత భాగాన్ని తొలగించడానికి పోలీసులు ప్రయత్నించగా ఈ ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. నిరసనకారులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆలయం వద్దకు చేరుకుని పోలీసులతో ఘర్షణకు దిగారు. మహిళలు కూడాకర్రలు చేతిలో పట్టుకుని పెద్దసంఖ్యలో అక్కడకు చేరుకోవడంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలియరావలసి ఉంది.

VIDEO | Scuffle breaks out between locals and police amid protest against authorities' move to remove portion of a temple in Delhi's Mandawali. Several protesters were detained. pic.twitter.com/A4wc2pTo5E

— Press Trust of India (@PTI_News) June 22, 2023