నిన్న రావు కేతు పూజలు.. ఇవాళ తిరుమల శ్రీవారి సేవలో పూజా హెగ్డే..

తిరుపతి: హీరోయిన్ పూజా హెగ్డే తిరుమలలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయాన్ని సందర్శించారు. శుక్రవారం ఉదయం శ్రీవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం ఆమెకు వేదపండితులు ఆశీర్వచన, తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. నిన్న జిల్లాలోని శ్రీకాళహస్తీలో పూజా హెగ్డే సందడి చేశారు. శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయాన్ని కుటుంబ సభ్యులతో కలసి ఆమె సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా పూజా.. అనంతరం రాహు కేతు సర్ప దోష నివారణ పూజలు చేశారు. ఆ తర్వాత శ్రీ వాయు లింగేశ్వర స్వామి సమేత శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబిక దేవిని దర్శించుకున్నారు.

ఇక, సినిమాల విషయానికి వస్తే, పూజా హెగ్డే ప్రస్తుతం తమిళ్ లో రెట్రో సినిమా చేస్తున్నారు. ఇందులో సూర్యకు జోడీగా పూజా నటిస్తోంది. ఇక, తెలుగులో మాత్రం ఆమె.. ఇప్పటివరకు ఏ చిత్రాన్ని అంగీకరించలేదు. కొన్ని చిత్రాలు ప్లాప్ కావడంతో ఈ అమ్మడుకు అవకాశాలు తగ్గిపోయాయి. దీంతో ఆచి తూచి సినిమాలను ఎంపిక చేస్తోంది.

#WATCH | Tirupati, Andhra Pradesh | Actor Pooja Hegde visits and offers prayers at Sri Venkateswara Temple in Tirumala. pic.twitter.com/ZorJ9C3m6S

— ANI (@ANI) April 4, 2025