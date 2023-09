భారత పతాకానికి అవమానం: ఖలిస్తానీ వేర్పాటువాదుల దుశ్చర్య(షాకింగ్ వీడియో)

- Advertisement -

వెబ్ డెస్క్: ఖలిస్తానీ ఉగ్రవాది హర్దీప్ సింగ్ నిజ్జర్ హత్యతో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వానికి ప్రమేయం ఉందంటూ కెనడా ప్రధాని జస్టిస్ ట్రూడో ఆరోపించిన తర్వాత రెండు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరిగిన నేపథ్యంలో భారత జాతీయ జెండాను కొందరు ఖలిస్తానీ మద్దతుదారులు బహిరంగంగా అవమానించిన దృశ్యాలతో కూడిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో దర్శనమిచ్చాయి.

Watch: 🇨🇦 Khalistani supporters disrespect India’s Flag 🇮🇳

India is the same country where Sikhism and the Sikh Gurus were born.

Punishment for Disrespecting National Flag:

India – 3 years

Greece – 2 years + fine

Germany – 5 years

Spain – 1 year

International law requires… pic.twitter.com/jvQVEPARCl

— Norbert Elikes (@NorbertElikes) September 26, 2023