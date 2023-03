ఘనంగా ఐపిఎల్ ఆరంభ వేడుకలు.. అదరగొట్టిన రష్మిక, తమన్నా (వీడియో)

- Advertisement -

అహ్మదాబాద్: ఐపిఎల్ టి20 టోర్నమెంట్ 16వ సీజన్ ఆరంభ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోడీ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరిగిన ఆరంభోత్సవ వేడుకలు అభిమానులను కనువిందు చేశాయి. బాలీవుడ్ స్టార్‌లు రష్మిక మందాన, తమన్నా భాటియాలు కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్ సినిమాలోని నాటు నాటు, పుష్ప సినిమాలోని శ్రీవల్లి, సామీ సామీ తదితర పాటలకు రష్మిక చేసిన డాన్స్‌తో స్టేడియం హోరెత్తింది.

Sound 🔛@iamRashmika gets the crowd going with an energetic performance 💥

Drop an emoji to describe this special #TATAIPL 2023 opening ceremony 👇 pic.twitter.com/EY9yVAnSMN

— IndianPremierLeague (@IPL) March 31, 2023