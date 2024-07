ఆకాశం నుంచి కుప్పకూలనున్న 20 ఉపగ్రహాలు!

- Advertisement -

విఫలమైన ఫాల్కన్ 9 రాకెట్ ప్రయోగం

వాహింగ్టన్: ఎలాన్ మస్క్ కు చెందిన సొంత సంస్థ, ప్రైవేటు అంతరిక్ష కంపెనీ ‘స్సేస్ ఎక్స్’ తాజాగా చేపట్టిన ఫాల్కన్ 9 రాకెట్ ప్రయోగం విఫలమైంది. ఒకేసారి 20 ఉపగ్రహాలను భూ కక్ష్యలో ప్రవేశపెట్టేందుకు స్పేస్ ఎక్స్ ఈ ప్రయోగం చేపట్టింది. కానీ సాంకేతిక లోపం కారణంగా నిర్దేశిత కక్ష్యలో కాకుండా దానికన్నా తక్కువ కక్ష్యలోకి ఉపగ్రహాలు ప్రవేశించాయి. దీంతో అవి ఎందుకూ పనికిరాకుండా పోయాయి. త్వరలోనే అవి భూమివైపు దూసుకొచ్చి కుప్పకూలనున్నాయి. ఈ విషయాన్ని స్పేస్ ఎక్స్ సామాజిక మాధ్యమ వేదిక ‘ఎక్స్’ ద్వారా ప్రకటించింది.

‘ ఫాల్కన్ 9 రాకెట్గు రువారం రాత్రి ప్రయోగం మొదలైన కాసేపటికి రెండో దశ ఇంజన్ రెండోసారి మండటం పూర్తిస్థాయిలో జరగలేదు. ఫలితంగా నిర్దేశిత కక్ష్యకన్నా తక్కువ ఎత్తులోనే అవి మోహరించాయి. మొత్తం 20 శాటిలైట్లకుగాను 10 శాటిలైట్లతో మా బృందం కాంటాక్ట్ కాగలిగింది. వాటి ఎత్తు పెంచేలా చేసేందుకు ప్రయత్నించింది. కానీ అధి సాధ్యపడలేదు. ఈ ఉపగ్రహాలన్నీ భూ వాతావరణంలోకి తిరిగి ప్రవేశించి పూర్తిగా నశిస్తాయి. వాటి వల్ల ప్రస్తుతం కక్ష్యలో తిరిగే ఇతర ఉపగ్రహాలకు లేదా మనుషులకు ఎలాంటి ముప్పు లేదు’ అంటూ వేర్వేరు పోస్ట్ లలో ‘స్పేస్ ఎక్స్’ తెలిపింది.

During tonight’s Falcon 9 launch of Starlink, the second stage engine did not complete its second burn. As a result, the Starlink satellites were deployed into a lower than intended orbit.

SpaceX has made contact with 5 of the satellites so far and is attempting to have them…

— SpaceX (@SpaceX) July 12, 2024