గిన్నీస్ అవార్డు అందుకున్న చిరంజీవి

డ్యాన్సుల్లో గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్‌ రికార్డ్స్‌ లో స్థానం సంపాదించుకున్న తొలి నటుడిగా అరుదైన రికార్డు నెలకొల్పాడు చిరంజీవి. ఈ మేరకు నేడు జరిగిన ఈవెంట్‌లో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అమీర్‌ ఖాన్‌ చేతుల మీదుగా చిరంజీవి ‘Most Prolific Film Star’ అవార్డును అందుకున్నాడు.

మరోసారి తెలుగు సినిమా ఖ్యాతిని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాడు. 150 కి పైగా సినిమాల్లో నటించి వందలాది ఐకానిక్ సాంగ్స్‌ లో తన మెస్మరైజింగ్ డ్యాన్స్‌లతో బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసిన స్టార్. చిరంజీవి 46 ఏండ్ల సినీ కెరీర్‌లో 156 సినిమాలు, 537 పాటలు, 24వేల డ్యాన్సింగ్‌ మూమెంట్స్‌ తో అరుదైన నటుడిగా రికార్డు నమోదు చేశాడు.

