స్మిత్ అరుదైన ఘనత.. పాంటింగ్, సచిన్ రికార్డ్ బ్రేక్

ఆస్ట్రేలియా స్టార్ బ్యాటర్ స్టీవ్ స్మిత్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. టెస్టుల్లో 10,000 పరుగులు పూర్తి చేశాడు. ఈ ఘనత సాధించిన నాలుగోవ ఆస్ట్రేలియన్ బ్యాటర్ గా స్మిత్ నిలిచాడు. 10వేల పరుగుల జాబితాలో ఆస్ట్రేలియా నుంచి ఇప్పటివరకు రికీ పాంటింగ్, అలన్ బోర్డర్, స్టీవ్ వా ఉన్నారు. తాగాజా వారి సరసన స్టీవ్ స్మిత్ చేరాడు. మొదట లెగ్ స్పిన్నర్‌గా తన కెరీర్‌ను ప్రారంభించిన స్మిత్.. తర్వాత స్టార్ బ్యాటర్ గా ఎదిగాడు. ఈ క్రమంలో తన టెస్టు కెరీర్ లో 34 సెంచరీలు, 41 అర్ధ సెంచరీలు సాధించాడు.

భారత్ జరిగిన సిడ్నీ టెస్టులోనే ఈ ఫీట్‌ను సాధించడానికి 38 పరుగులు చేయాల్సి ఉండగా రెండు ఇన్నింగ్స్‌లలో 33, 4 పరుగులకు ఔట్ కావడంతో.. పది వేల రన్స్ కు ఒక పరుగు దూరంలో ఆగిపోయాడు. తాజాగా శ్రీలంకతో జరుగుతున్న గాలే టెస్టు మ్యాచ్ లో ఒక పరుగు చేసి అరుదైన మైలురాయిని అందుకున్నాడు. స్మిత్ ఈ ఘనతను కేవలం 205 ఇన్నింగ్స్ ల్లోనే సాధించాడు. కాగా, టెస్టుల్లో 10 వేల రన్స్ సాధించిన వారి జాబితాలో బ్రయాన్ లారా తన 111వ టెస్టు మ్యాచ్ లో 10,000 పరుగులను పూర్తి చేసి అగ్రస్థానంలో ఉండగా, కుమార సంగక్కర, స్మిత్ లు 115 మ్యాచ్ ల్లో, రికీ పాంటింగ్, జో రూట్ 118 మ్యాచ్ ల్లో, రాహుల్ ద్రావిడ్ 120 మ్యాచ్ ల్లో, సచిన్ టెండూల్కర్ 122 మ్యాచ్ లో ఈ ఘనత సాధించారు.

There it is!

Steve Smith is the fourth Australian to reach 10,000 Test runs 🙌#SLvAUS pic.twitter.com/06FLk8iqMI

— 7Cricket (@7Cricket) January 29, 2025