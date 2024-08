ఐటి ఉద్యోగాల జోరు తగ్గింది !

- Advertisement -

బెంగళూరు: టిసిఎస్ ఉద్యోగి జీతం పెరగడం లేదంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్. ఢిల్లీకి చెందిన టెక్ ప్రొఫెషనల్ శశాంక్ రుస్తాగి చేసిన వైరల్ ట్వీట్ ఐటి కంపెనీలకు అందించే మార్పులేని తాజా జీతాలపై సోషల్ మీడియాలో చర్చను రేకెత్తించింది, అతని విషయంలో, అతను తన మాజీ యజమాని అయిన టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్‌ను హైలైట్ చేశాడు.

2020 వరకు టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (TCS)లో పనిచేసిన రుస్తగీ, 2019లో తన జీతం నెలకు రూ. 21,000 కాగా, తన నెలవారీ ఖర్చులు రూ. 30,000 అని వెల్లడించారు. జీతం పెరుగుదల లేకపోవడాన్ని ఎత్తి చూపుతూ, “చెత్త విషయం ఏమిటంటే వారు ఇప్పటికీ అదే ప్యాకేజీని అందిస్తున్నారు” అని పేర్కొన్నాడు.

ఈ ట్వీట్ 1.1 మిలియన్లకు పైగా వీక్షణలను పొందింది మరియు ఇలాంటి సంఘటనలు లేదా దుస్థితిని పంచుకునే వ్యక్తుల నుండి వందలాది వ్యాఖ్యలను పొందింది, ఇది IT పరిశ్రమలో పరిహారం పోకడల గురించి తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది.

భారతదేశంలోని సిలికాన్ వ్యాలీ అయిన బెంగళూరులో అధిక జీవన వ్యయాన్ని ఒక వ్యాఖ్య ఎత్తి చూపింది, “బెంగుళూరులో, ఈ రోజుల్లో మీరు 21 k కి 1 BHK పొందుతారు. అదనంగా ఆహారం, రవాణా , వైద్య అత్యవసర ఖర్చులు మొదలైనవి. ఒకరు ఎలా జీవించగలరు? “.

My TCS salary was 21K

My expenses were 30K

This was back in 2019

The worst part is they still offer the same package now 🙂

— Shashank Rustagi (@SRustagi1996) July 29, 2024