కాంగ్రెస్‌ వర్గీయుల మధ్య వాగ్వాదం.. తన్నుకున్న నేతలు.. (వీడియో వైరల్)

హైదరాబాద్‌: ఆదిలాబాద్‌లో కాంగ్రెస్‌ వెనుకబడిన తరగతుల నేతల సమావేశంలో సీనియర్‌ నేత వీ హనుమంతరావు ఎదుట ఇద్దరు జిల్లా స్థాయి నేతలు వాగ్వాదానికి దిగడంతో గందరగోళం నెలకొంది. సీనియర్ నాయకుడి ముందు ఇరువర్గాలు ముష్టియుద్ధానికి దిగడం, నినాదాలు చేయడం వంటి ఘటనలకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. కాంగ్రెస్‌ ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా అధ్యక్షుడు సాజిద్‌ ఖాన్‌, మరో నేత కంది శ్రీనివాస్‌రెడ్డి నేతృత్వంలోని వర్గాల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది.

నివేదికల ప్రకారం, శ్రీనివాస్ రెడ్డిపై సీనియర్ నాయకుడు సాజిద్ ఖాన్ ‘పగ పెంచుకున్నాడు’. రెండు గ్రూపులు నినాదాలు, ముష్టిఘాతాలకు దిగడంతో పార్టీ రాష్ట్ర నాయకత్వానికి తలవంపులు తెచ్చారు. స్థానిక మీడియా నివేదికల ప్రకారం, గందరగోళం తర్వాత విహెచ్ సమావేశం నుండి వాకౌట్ చేశారు. ఆ తర్వాత పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడినందుకు కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డిని కాంగ్రెస్ నుంచి సస్పెండ్ చేశారు.

TS #Congress's internal rift is yet again out in the open in poll-bound #Telangana. Ugly scene prevailed at a meeting in Adilabad where former PCC and minister V Hanumanth Rao was the chief guest. Dist president later suspended the fraction group leader from the party.… pic.twitter.com/pen9ocvQA7

— Ashish (@KP_Aashish) August 14, 2023