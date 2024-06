కార్పొరేట్ల టేకోవర్లు న్యాయమైనవేనని ప్రభుత్వం నిర్ధారించాలి

- Advertisement -

న్యూఢిల్లీ: కార్పొరేట్‌ సంస్థల మధ్య పోటీ అణచివేయబడకుండా, గుత్తాధిపత్యం లేదా గుత్తాధిపత్యం తలెత్తకుండా, కార్పొరేట్ టేకోవర్‌లు స్వేచ్ఛగా, న్యాయంగా జరిగేలా చూడడం ప్రభుత్వ బాధ్యత అని కాంగ్రెస్ శనివారం పేర్కొంది.

రాజకీయ అధికారాన్ని పొందడం వల్ల కలిగే అనవసర ప్రయోజనాలను వినియోగించుకోకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత కూడా ప్రభుత్వానిదేనని పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ అన్నారు.

దక్షిణ భారతదేశంలోని సిమెంట్ రంగంలో తన వాటాను బలోపేతం చేస్తూ అదానీ గ్రూప్ పెన్నా సిమెంట్స్‌ను కొనుగోలు చేసిన తర్వాత ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

“ఆప్ క్రోనాలజీ సమాజియే (కాలక్రమాన్ని అర్థం చేసుకోండి): సెప్టెంబర్ 2022: దేశంలో రెండవ అతిపెద్ద సిమెంట్ ప్లేయర్‌గా అవతరించడానికి అదానీ అంబుజా సిమెంట్స్ , ACCని కొనుగోలు చేసింది. ఆగస్టు 2023: అదానీ భారతదేశంలోని అతిపెద్ద సింగిల్-లొకేషన్ సిమెంట్ యూనిట్ సంఘీ ఇండస్ట్రీస్‌ను కొనుగోలు చేసింది. జూన్ 2024: అదానీ పెన్నా సిమెంట్స్‌ని కొనుగోలు చేసింది, దక్షిణ భారతదేశంలోని చివరి మిగిలిన ప్రాంతంలో కూడా దీనికి గణనీయమైన మార్కెట్ వాటాను అందజేస్తుంది.

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 15, 2024