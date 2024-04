ఈసి కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా చేస్తున్న టిఎంసి నేతలు అరెస్టు

- Advertisement -

న్యూ ఢిల్లీ: సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సిబిఐ), నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ (ఎన్‌ఐఎ) ప్రస్తుత చీఫ్‌లను తొలగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ దేశ రాజధానిలోని ఎన్నికల కమిషన్ కార్యాలయం వెలుపల 24 గంటల ధర్నా చేసినందుకు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నాయకులను సోమవారం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడి), మరియు ఆదాయపు పన్ను శాఖ. ఎన్నికల సంఘం ఫుల్ బెంచ్‌ను కలిసిన ప్రతినిధి బృందంలో టిఎంసి ఎంపీలు డెరెక్ ఓబ్రెయిన్, డోలా సేన్, సాకేత్ గోఖలే, సాగరిక ఘోష్ తదితరులు ఉన్నారు.

మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలోని టిఎంసి పార్టీ ప్రకారం, సార్వత్రిక ఎన్నికలకు ముందు తమ పార్టీ కార్యకర్తలను “తప్పుగా భయపెట్టడానికి” ఎన్ఐఏ ని బిజెపి “దుర్వినియోగం” చేసే అవకాశం ఉందన్నఅంశాన్ని వారు లేవనెత్తారు. “మా ప్రజాస్వామ్యం యొక్క పవిత్రతకు హాని కలిగించే ఇటువంటి రాజ్యాంగ విరుద్ధమైన ప్రయత్నాలను మేము సహించము, అటువంటి కార్యకలాపాలను అంతం చేయడానికి అవసరమైన అన్ని చర్యలను తీసుకోవడానికి కలిసి నిలబడతామని ప్రతిజ్ఞ చేసాము” అని టిఎంసి గతంలో ట్విట్టర్‌గా పిలిచే ఎక్స్ లో రాసింది.

టిఎంసి ఎంపి డోలా సేన్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, “బిజెపి మాకు వ్యతిరేకంగా, కేంద్ర ఏజెన్సీలను దుర్వినియోగం చేస్తోంది. ఎన్ఐఏ, ఈఢి, సిబిఐ పని చేస్తున్న తీరు… టిఎంసి నేతలను టార్గెట్ చేయడం సిగ్గుచేటు. అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు ఒక స్థాయి ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ ఉండేలా చూడాలని మేము ఈసిని అభ్యర్థిస్తున్నాము’’ అన్నారు.

A 10-member delegation of our party visited the office of the @ECISVEEP in Delhi to raise the glaring issue of @BJP4India's utter misuse of NIA to wrongfully intimidate our party workers ahead of the LS Elections.

We shall not tolerate such unconstitutional attempts to harm the… pic.twitter.com/aBouSVqnBh

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) April 8, 2024