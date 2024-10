బెంగళూరులో భారీ వర్షం

- Advertisement -

బెంగళూరు: కర్నాటక రాజధాని బెంగళూరులో మంగళవారం సాయంత్రం భారీ వర్షం పడింది. కట్టడంలో ఉన్న ఓ భవనం కూలిపోయింది. ఈ ఘటనలో ఒ వ్యక్తి చనిపోగా, దాదాపు 17 మంది చిక్కుకుపోయారు. బెంగళూరులోని హెన్నూరు సమీపంలోని హొరమావు అగర లోని అంజనాద్రి లేఅవుట్లో ఆ నిర్మాణంలో ఉన్న భవనం కూలిపోయింది.

దీనికి ముందు బెంగళూరులోని ఓ నీటి గుంటలో దివ్యాంగురాలు పడిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో సిద్దరామయ్య ప్రభుత్వాన్ని జనతాదళ్(సెక్యూలర్) నిందించింది. బెంగళూరులో కురిసిన వాన జనజీవనాన్ని స్థంభింపజేసింది.

