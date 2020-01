హైదరాబాద్: ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ హీరోలుగా దర్శకధీరుడు రాజమౌళి డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కుతున్న ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఈ సిన్మాలో ఓ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్న బాలీవుడ్ స్టార్ అజయ్ దేవగన్ మంగళవారం షూటింగ్ కు వచ్చి రాజమౌళిని కలిశాడు. ఈ విషయాన్ని చిత్రబృందం తన ట్విట్టర్ పోస్ట్ చేసింది. అజయ్ దేవగన్ నేటి నుంచి షూటింగ్ లో పాల్గొననున్నారు. ఈ సిన్మాలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కొమురం భీమ్ గా, రామ్ చరణ్ అల్లూరి సీతారామరాజుగా పాత్రల్లో నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

All of us are super charged and ecstatic to kickstart our schedule with @AjayDevgn ji today… Welcome Sir!#AjayDevgn #RRRMovie #RRR pic.twitter.com/9jVnlpdTmY

— RRR Movie (@RRRMovie) January 21, 2020