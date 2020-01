హైదరాబాద్: తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి, అందాల కథానాయిక జయలలిత జీవితంలో ఎన్నో అనూహ్య సంఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఆమె జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న బయోపిక్ ‘తలైవి’ను ఎఎల్ విజయ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. విష్ణువర్ధన్, శైలేశ్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ సిన్మాలో జయలలితగా కంగనా నటిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో ఎంజీఆర్ పాత్ర కూడా కీలకమే. కాగా, ఈ సిన్మాలో ఎంజీఆర్ పాత్రలో అరవిందస్వామి నటిస్తున్నారు. శుక్రవారం ఎంజీఆర్ జయంతి సందర్భంగా తలైవి నుంచి ఎంజీఆర్ పస్ట్ లుక్ ను చిత్రయూనిట్ విడుదల చేసింది. ఈ లుక్ చూస్తుంటే ఎంజీఆర్ పాత్రలో అరవింద స్వామి అదరగొట్టాడనే చెప్పొచ్చు. ప్రస్తుతం చిత్రీకరణ దశలో ఉన్న ఈ సిన్మాలో కరుణానిధిగా విలక్షణ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ నటిస్తున్నారు.

Arvind Swami shares his first look as MGR

Here is my first look as Puratchi Thaliavar, Makkal Thilagam MGR in #Thalaivi . A teaser follows at 10.30 am today. Hope u like it 🙏 pic.twitter.com/LjnN6Ybwrw

— arvind swami (@thearvindswami) January 17, 2020