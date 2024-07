- Advertisement -

అమరావతి: ఓ గ్రామానికి విధులకు వెళ్లిన ఎఎస్‌ఐ మద్యంతాగి చిందేయడంతో అతడిపై పోలీస్ వేటు వేసిన సంఘటన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ప్రకాశం జిల్లా ముండ్లమూరు మండలంలో జరిగింది. స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. శంకరాపురంలో రెండు గ్రూపులు కొట్టుకోవడంతో ముగ్గురు యువకులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

ఓ వర్గంపై హత్యాయత్నం కేసు నమోదు కావడంతో ఆ గ్రామంలో పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఆ గ్రామంలో ఎఎస్‌ఐ వెంకటేశ్వర్లకు డ్యూటీ వేయడంతో అక్కడికి వెళ్లాడు. మద్యం ప్రియులతో కలిసి సదరు ఎఎస్‌ఐ మద్యం తాగి చిందులేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియో ఉన్నతాధికారులకు చేరడంతో సదరు ఎఎస్‌ఐని వేకేన్సీ రిజర్వ్‌కు పంపారు. తదపరి చర్యలు తీసుకుంటామని ఉన్నాతాధికారులు తెలిపారు.

In #Viral video, an on-duty #Police Officer is seen enjoying with the #drunken men, one of them seen dancing in an #inebriated condition and the Cop singing and whistles.

Reportedly he is Sub-inspector from #Ongole, sent on VR after he found neglected his duty.#AndhraPradesh pic.twitter.com/b0siS8xp0L

— Surya Reddy (@jsuryareddy) July 2, 2024