ఇదేం సాహసం?: మొసళ్ల మధ్యలోకి దూకేశాడు…

వింటేనే వణుకు పుట్టించే సంఘటన.. ఇక కళ్లారా చూస్తే? అలాంటి సంఘటన తాలూకు వీడియో ఒకటి నెట్ లో వైరల్ గా మారింది. దాన్ని చూసినవాళ్లంతా నోరు వెళ్లబెడుతున్నారు!

ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ లో వందలాది మొసళ్లు ఉన్నాయి. అకస్మాత్తుగా ఆ పూల్ లోకి ఓ పదేళ్ల కుర్రాడు దూకేశాడు. వెంటనే అతన్ని మొసళ్లు చుట్టుముట్టాయి. ఈ వీడియోను ఇప్పటికే 73వేల మంది చూశారు. చూసినవాళ్లంతా దిగ్భ్రాంతి చెందుతూ పోస్టులు పెడుతున్నారు. ఇలాంటి పిచ్చి పనులు చెయ్యకూడదని కొందరు సలహా ఇస్తుంటే, మరికొందరు ఆ అబ్బాయిని అలా పెంచినందుకు అతని తల్లిదండ్రలకు చీవాట్లు పెడుతున్నారు. ఇలాంటి ఫీట్లు చాలా ప్రమాదకరమనీ, ఇలాంటి మూర్ఖపు పనులు చేయకూడదని ఇంకొందరు హితవు చెబుతున్నారు. ఈ వీడియోను ఎక్స్ లో షేర్ చేసిన వ్యక్తి “కొన్నిసార్లు మన సమస్యలకు మనమే కారణమవుతాం” అని కామెంట్ చేశాడు.

Sometimes we are the cause of our own problems 🤯#viral pic.twitter.com/DBg9zEXfe3

— Fallou Curry . (@FallouL1021) February 5, 2024