Chandrayaan 3: చంద్రయాన్-3 ప్రయోగం విజయవంతం

శ్రీహరికోట: చంద్రయాన్-3 ప్రయోగం విజయవంతం అయింది. దీంతో శ్రీహరికోటలో ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చంద్రయాన్-3 భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ఇస్రో) చంద్రుని మిషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుండి శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 2.35 గంటలకు బయలుదేరింది. చంద్రయాన్-3లో ల్యాండర్, రోవర్, ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ ఉన్నాయి. దీని బరువు దాదాపు 3,900 కిలోగ్రాములు. GSLV మార్క్ 3 (LVM 3) భారీ-లిఫ్ట్ లాంచ్ వెహికల్ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుండి షెడ్యూల్ ప్రయోగ సమయం ప్రకారం విజయవంతంగా లిఫ్ట్ చేయబడింది.

స్పేస్‌క్రాఫ్ట్ కోసం భూమి నుండి చంద్రునికి ప్రయాణం దాదాపు ఒక నెల పడుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువాన్ని ఆవిష్కరించడమే బాహుబలి రాకేట్ లక్ష్యంగా దూసుకుపోతుంది. చంద్రయాన్-3 సుమారు 3,84,000 కి.మీ ప్రయాణించనుంది. ఆగస్ట్ 23 లేదా 24న చంద్రునిపై సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ కానుంది. చంద్రయాన్ చంద్రుడి ఉపరితలంపై పరిశోధనలు చేయనుంది. ఇస్రో సత్తాకు ఇది నిదర్శనంగా నిలుస్తుందని ఇస్రో ఛైర్మన్ పేర్కొన్నారు. చంద్రయాన్-3 మిషన్ కోసం పనిచేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలకు ఇస్రో చైర్మన్ ఎస్. సోమనాథ్‌ అభినందనలు తెలిపారు.

#Chandrayaan3: Heartiest Congratulations to the entire team of @ISRO on the successful launch of Chandrayaan-3, our third lunar mission. This outstanding feat strengthens the hopes and dreams of our nation and establishes its S&T prowess once again.@dpradhanbjp pic.twitter.com/5BJsl1atUT

— Ministry of Education (@EduMinOfIndia) July 14, 2023