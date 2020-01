మాజీ భార్యను మంకీ అన్నందుకు… రూ.5 లక్షల జరిమానా

అబుధాబి: అబుధాబిలో ఓ వ్యక్తి తన మాజీ భార్యను మంకీ అనే వ్యాట్సాప్‌లో సందేశం పంపినందుకు కోర్టు అతడికి ఐదు లక్షల రూపాయల జరిమానా విధించింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. ఓ వ్యక్తి తన మాజీ ప్రియురాలుకు అసభ్యకరమైన సందేశాలు, ఫోటోలతో పాటు అశ్లీల వీడియోలను పంపించాడు. పలుమార్లు వాట్సాప్ లో అసభ్యపదజాలంతో కూడిన వ్యాఖ్యలతో పాటు కోతి, కోతి అని సందేశాన్ని పంపించాడు. దీంతో స్థానిక కోర్టులో మాజీ భర్తపై ఆమె కేసు వేసింది. కోర్టు నిందితుడికి 20,000 దిన్హార్ల (ఐదు లక్షల రూపాయలు) జరిమానా విధించింది.

“Finally, I am relieved; let this monkey go to hell,” the woman told the court reading out her ex-husband’s poem which he posted on social media to humiliate he