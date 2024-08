హైదరాబాద్ లో ఏడాది పొడవునా 1500వ వార్షికోత్సవ ‘మిలాద్-ఉన్-నబీ’ వేడుకలు!

- Advertisement -

హైదరాబాద్: ప్రవక్త ముహమ్మద్(స) జన్మదినం సందర్భంగా ముస్లింలు ‘ఈద్ మిలాద్-ఉన్-నబీ’ నిర్వహిస్తుంటారు. ప్రవక్త(స) బోధనలను గుర్తుచేసుకుంటారు. ప్రత్యేక ప్రార్థనలు(నమాజ్ లు) చేస్తారు. ముస్లింలు ఈ పర్వదినాన తీయని వంటకాలు చేసి ఇరుగుపొరుగు వారికి.. అందరికీ పంచుతారు.

తన జన్మదినం గురించి ప్రవక్త(స) ఏమన్నారంటే, ‘‘ నేను పుట్టిన రోజున, నాకు దైవ ప్రకటన(వహీ) అందింది’’ అని తెలిపారు. ప్రవక్త ముహమ్మద్(స) క్రీశ. 570 లో జన్మించారు. అదే సంవత్సరం దక్షిణ అరబ్బు రాజు అబ్రహా మక్కాను జయించే ప్రయత్నం చేశారు. దైవ జోక్యంతో దానికి అడ్డు పడిందని ఖురాన్ లోని 105 వ సూరాలో ఉంది. ముహమ్మద్(స) తండ్రి… ఆయన జననం కంటే ముందే కాల ధర్మం చేశారు. ఆయన పెంపకం బాధ్యతను తాతగారు అబ్ద్ అల్-మత్తాలిబ్ తీసుకున్నారు.

సెంట్రల్ మిలాద్ ఊరేగింపు కమిటీ అని కూడా పిలువబడే ‘మర్కజ్-ఎ-మిలాద్ జూలూస్ కమిటీ’ హైదరాబాద్ లో మిలాద్-ఉన్-నబీ 1500వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఏడాదిపాటు కార్యక్రమాలను నిర్వహించనుంది. ఈ కార్యక్రమాల్లో సెమినార్లు, నాతియ మెహఫిల్స్, సాహిత్య పోటీలు ఉంటాయి. తన కార్యాలయంలో జరిగిన సమావేశం తరువాత, ఇతర మతస్థుల వారిని కూడా కార్యక్రమాల్లో చేర్చుకోవాలని కమిటీ నిర్ణయించింది.

ఈద్ మిలాద్-ఉన్-నబీ సెప్టెంబర్ 16న వస్తుందని భావిస్తున్నందున, అదే రోజున హైదరాబాద్‌లో ఊరేగింపును కూడా నిర్వహించనున్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆ రోజున సెలవు ప్రకటించినప్పటికీ, మిలాద్-ఉన్-నబీ యొక్క ఖచ్చితమైన తేదీని ఇంకా ధృవీకరించలేదు, ఎందుకంటే ఇది చంద్రుని దర్శనం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.

ఇది మిలాద్-ఉన్-నబీ యొక్క 1500వ వార్షికోత్సవం కాబట్టి, ఏడాది పొడవునా వివిధ కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడతాయి. మిలాద్-ఉన్-నబీ రబీ అల్-అవ్వల్ 12న జరుపుకుంటారు, ఇది నెలవంక దర్శనాన్ని బట్టి సెప్టెంబర్ 16 లేదా 17న రావొచ్చు.

