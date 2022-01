జోహెన్నస్‌బర్గ్: సౌతాఫ్రికాతో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో టాస్ గెలిచిన టీమిండియా బ్యాటింగ్ ఎంచుకుని తొలి రోజు ఆటను ప్రారంభించింది. ఓపెనర్లు కెఎల్ రాహుల్(09) నిదానంగా బ్యాటింగ్ చేస్తుండగా, మయాంక్ అగర్వాల్(22) మాత్రం దూకుడుగా బ్యాటింగ్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం భారత జట్టు 9 ఓవర్లలో 32 పరుగులు చేసింది. కాగా, విరాట్ కోహ్లీ ఈ మూచ్ కు దూరం కావడంతో కెఎస్ రాహుల్ కు సారథ్య భాద్యతలను అప్పగించారు. ఇక, సెంచూరియన్‌లో జరిగిన మొదటి టెస్టులో భారత్ చారిత్రక విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే.

Toss Update – KL Rahul has won the toss and elects to bat first in the 2nd Test.

Captain Virat Kohli misses out with an upper back spasm.#SAvIND pic.twitter.com/2YarVIea4H

— BCCI (@BCCI) January 3, 2022