కోహ్లీని చూసేందుకు భారీగా వచ్చిన ఫ్యాన్స్.. స్టేడియం వద్ద తొక్కిసలాట

దాదాపు 13 ఏళ్ల తర్వాత టీమిండియా స్టార్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ దేశవాళి క్రికెట్ ఆడుతున్నాడు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న రంజీ ట్రోఫీలో ఢిల్లీ తరుఫున కోహ్లీ మైదానంలోకి అడుగుపెట్టారు. దీంతో కోహ్లీని చూసేందుకు స్టేడియానికి పెద్ద ఎత్తున అభిమానులు తరలి వచ్చారు. దీంతో వారిని పోలీసులు కంట్రోల్ చేయలేకపోవడంతో స్టేడియం వద్ద స్వల్పంగా తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ఘటనలో పలువురు గాయపడినట్లు తెలుస్తోంది.

రంజీ ట్రోఫీలో భాగంగా ఇవాళ ఢిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ క్రికెట్ స్టేడియంతో రైల్వేస్ జట్టుతో ఢిల్లీ తలపడుతోంది. ఈ మ్యాచ్ లో ఆడబోతున్నట్లు ప్రకటించడంతో స్టేడియానికి భారీగా అభిమానులు తరలివచ్చారు. దాదాపు 10 మందికి పైగా ఫ్యాన్ వచ్చారు. అయితే, ఫ్యాన్స్ ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉందని ముందే గ్రహించిన ఢిల్లీ క్రికెట్ సంఘం అందుకు తగిన ఏర్పాటు కూడా చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ క్రమంలో స్టేడియంలోకి ఫ్యాన్స్ తోసుకుంటూ వెళ్లే క్రమంలో కొందరు కిందపడిపోయి తొక్కిసలాట జరిగినట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనలో ఓ భద్రతా సిబ్బంది కూడా గాయపడినట్లు తెలుస్తోంది. ముందుగానే భారీగా మోహరించిన పోలీసులు వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పరిస్థితిని చక్కదిద్దడంతో ప్రమాదం తప్పినట్లైంది. కాగా, మ్యాచ్ విషయానికి టాస్ గెలిచిన ఢిల్లీ జట్టు ముందుగా బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ఈ క్రమంలో కోహ్లీ స్టేడియంలో ఫీల్డింగ్ చేస్తున్న సమయంలో ఓ అభిమాని హల్ చల్ చేశాడు. ఒక్కసారిగా మైదానంలోకి దూసుకెళ్లిన అతను కోహ్లీ కాళ్లపై పడ్డాడు. వెంటనే అప్రమత్తమైన సబ్బంది అతడిని బయటకు పంపించేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

KING KOHLI IS AN EMOTION..!!!! 🐐

– The Moments fan entered the ground and touched Virat Kohli's feet. 🥹❤️ pic.twitter.com/RsSgFKeK2t

— Tanuj Singh (@ImTanujSingh) January 30, 2025