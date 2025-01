దురదృష్టం అంటే ఇదేనేమో…. ఇలా కూడా రనౌట్ అవుతారా?

- Advertisement -

హైదరాబాద్: క్రికెట్ బ్యాట్స్‌మెన్లు విచిత్రంగా ఔట్ అవుతుంటారు. క్యాచ్, బౌల్డ్, రనౌట్ రూపంలో విచిత్రంగా ఔట్ అవుతూ ఆశ్చర్యపరుస్తారు. రనౌట్ లో బ్యాట్స్‌మెన్ల తప్పిదం, ఫీల్డర్ అద్భుత ప్రదర్శన అనేది కనిపిస్తుంది. ఇద్దరు ప్రమేయం లేకుండా రనౌట్ కావడమనేది అరుదుగా కనిపిస్తుంది. అండర్ 19 విభాగంలో దక్షిణాఫ్రికా-ఇంగ్లాండ్ జట్ల మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఓ బ్యాట్స్‌మెన్ ఔటైన తీరు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఇంగ్లాండ్ జట్టు బ్యాటింగ్ చేస్తుండగా ఆర్యన్ క్రీజులో ఉన్నాడు. దక్షిణాఫ్రికా బౌలర్ జాన్ రోల్స్ బంతి వేయగా ఆర్యన్ లెగ్ సైడ్ కొట్టాడు.

ఫీల్డర్ జోరిచ్ వాన్ మోకాలికి బంతి తగిలి వచ్చి వికెట్లకు తగిలింది. అప్పటికే బ్యాట్స్‌మెన్ క్రీజు బయట ఉన్నాడు. ఫీల్డర్లు అప్పీలు చేయడంతో అంపైర్ ఔట్ ప్రకటించాడు. దీంతో బ్యాట్స్‌మెన్ ఆర్యన్ షాక్ గురై మైదానం వీడాడు. తొలుత ఆ బంతి హెల్మెట్‌కు తాకిందని భావించారు. కానీ రిప్లేలో మోకాలుకు తాకినట్లు తేలింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. పాపం ఇలా కూడా ఔట్ అవుతారా? అని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. క్రికెట్ ప్రపంచంలో దురదృష్టమైన బ్యాటర్ ఇతడేనని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. డెడ్ బాల్‌గా ప్రకటించాలని కొందరు నెటిజన్లు కోరుతున్నారు. ఆ బ్యాట్స్‌మెన్ దురదృష్టానికి మారుపేరుగా ఉన్నాడని కొందరు ఎగతాళి కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

You have seen catches being taken after the ball was struck into the helmet of a short leg fielder

BUT

Have EVER seen someone runout off the helmet of a short leg fielder? 😱🤯 pic.twitter.com/5PEgAKUr0c

— Werner (@Werries_) January 29, 2025