నిరసన ప్రదర్శించినందుకు మాధవీలత, బిజెపి నాయకులు అరెస్టు

- Advertisement -

హైదరాబాద్: నగరంలోని కుర్మగూడ లోని ముత్యాలమ్మ గుడి ధ్వంసం విషయంలో కొందరు పాస్ పోర్టు కార్యాలయం వద్ద నిరసన చేశారు. ఈ సందర్భంగా పోలీసులు మాధవీలత, మరికొందరు బిజెపి నాయకులు,కార్యకర్తలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మాధవీలత మాట్లాడుతూ ‘‘మాత విగ్రహం ధ్వంసం పై నిరసన ప్రదర్శించినందుకు వారు నన్ను జైలుకు తీసుకెళుతున్నారు. జైలుకు వెళ్లడానికి మేము సిద్దం’’ అన్నారు.

#WATCH | Hyderabad, Telangana: Police detain Madhavi Latha and other BJP leaders and workers as they were protesting over the alleged vandalisation of Muthyalamma temple idol in Kurmaguda.

Madhavi Latha says "They are taking me to the jail for protesting over the vandalisation… https://t.co/U7TcUnoO5O pic.twitter.com/9Wx2GJrgbx

— ANI (@ANI) October 14, 2024