జైపూర్: కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద ఉన్న అభిమానంతో తన కుమారుడికి ఓ తండ్రి ‘కాంగ్రెస్’ అనే నామకరణం చేశాడు. పెళ్లై 22 సంవత్సరాల తరువాత వినోద్ జైన్, వందనా అనే దంపతులకు వారుసుడు రావడంతో తన తనయుడి పేరు ‘కాంగ్రెస్ జైన్’ అని పెట్టారు. దీంతో బంధువులు, స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు నుంచి వ్యతిరేకత వచ్చినా కూడా తన కుమారుడు అదే ఉంటుందని వినోద్ తెలియజేశాడు. వినోద్ కాంగ్రెస్ వీరాభిమాని. కాంగ్రెస్ జైన్ పేరు మీదనే రాజస్థాన్ రాష్ట్రం ఉదయ్ పూర్ ప్రాంతం నుంచి జనన ధ్రువీకరణ పత్రం కూడా తీసుకున్నాడు. ఆయనకు కాలేజీ వెళ్తున్న ఇద్దరు కూతుళ్లు కూడా ఉన్నారు. తన తమ్ముడి పేరు కాంగ్రెస్ వద్దని వారు వ్యతిరేకించిన కూడా వినోద్ లెక్కచేయలేదు. బిజెపి వాళ్లు ఇచ్చిన నినాదం… కాంగ్రెస్ ముక్త భారత్ నుంచి ఈ పేరు పుట్టిందన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు చావదని ఎగిసే మంటలాంటిదన్నారు. తన కుమారుడికి 18 ఏళ్లు వచ్చేసరికి ఇండియాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వైభవంగా పాలన సాగిస్తుందని కాషాయం పార్టీ కనుమరుగవుతుందన్నారు. ఈ వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

