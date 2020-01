భువనేశ్వర్: ఒడిశా రాష్ట్రం నయాగఢ్ జిల్లాలో శనివారం ఉదయం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. శరణ్‌కూల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కరడ గ్రామం శివారులో కారు అదుపు చెట్టును ఢీకొట్టడంతో నలుగురు ఘటనా స్థలంలోనే దుర్మరణం చెందారు. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని కేసు నమోదు చేసి మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మృతులంతా ఒకే కుటుంబానికి చెందిన వారిగా గుర్తించారు. మృతులు చిరాంజిబ్, అద్యితా సాహూ, మధుస్మిత, డ్రైవర్ సంతోష్ నాయక్‌గా గుర్తించారు. భువనేశ్వర్ నుంచి నయగఢ్ కారులో తిరిగి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

Odisha Four Members Dead in Car Collided to Tree,Chiranjib Sahoo, Aditya Sahoo, Madhusmita Sahoo- all members of a family and Santosh Nayak driver