ఒక్కసారిగా క్లీన్ షేవ్‌లోకి వచ్చాడు పవన్‌కళ్యాణ్. దాదాపు రెండేళ్లుగా గడ్డం లుక్‌తో దర్శనమిచ్చిన పవర్ స్టార్ ఒక్కసారిగా ఇలా క్లీన్ షేవ్‌లోకి రావడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. కానీ పవన్ మాత్రం తన కొత్త సినిమా కోసం ఇలా గడ్డం తీసేసి క్లీన్ షేవ్‌లోకి వచ్చాడు. క్రిష్ దర్శకత్వంలో కొత్త సినిమాను సెట్స్‌పైకి తీసుకొచ్చాడు పవన్. పీరియాడిక్ డ్రామాగా వస్తున్న ఈ సినిమా కోసమే గడ్డం తీసేసి న్యూలుక్‌లోకి వచ్చాడు. ఈ సినిమాకు ‘పండగల సాయన్న’ అనే టైటిల్ అనుకుంటున్నారట. ఇతడిని పాలమూరు రాబిన్ హుడ్ అని కూడా అంటారు. నిజాం పాలనలో దౌర్జన్యాలకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసిన వ్యక్తే పాలమూరు సాయన్న. ఇక పవన్ న్యూ లుక్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. కీరవాణి సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమాకు హీరోయిన్‌ను ఇంకా ఖరారు చేయలేదు.

Pawan New Look for New movie