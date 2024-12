పుష్ప-2 సినిమా కలెక్షన్ల సునామీ!

- Advertisement -

హైదరాబాద్: ‘పుష్ప-2: ది రూల్’ సినిమా బాక్సాఫీసు వద్ద కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తోంది. సాక్నిల్క్ ప్రకారం ఐదు రోజుల్లో రూ 880 కోట్లు దాటేసింది. దేశీయంగా రూ. 709.3 కోట్లు(గ్రాస్), విదేశాల్లో రూ. 171 కోట్లు రాబట్టింది. ఈ సినిమా ఫాస్టెస్ట్ హిట్ సినిమా గా పేరు తెచ్చుకుంది. ఇప్పటికీ మంచి ప్రేక్షకాదరణతో ఆడుతోంది ఈ సినిమా.

BIGGEST INDIAN FILM is the BIGGEST WILDFIRE AT THE BOX OFFICE 💥💥#Pushpa2TheRule becomes the FASTEST INDIAN FILM to cross 800 CRORES Gross worldwide with a 4 day collection of 829 CRORES ❤‍🔥

RULING IN CINEMAS.

Book your tickets now!

🎟️ https://t.co/tHogUVEgCt#Pushpa2… pic.twitter.com/e4hyS3Jwqg

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) December 9, 2024