శ్రీలీలతో రవితేజ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్

హైదరాబాద్: రవితేజ ఇటీవలి సినిమాలు పెద్దగా ఆడలేదు. అయితే ఇప్పుడు ‘RT-75’ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాడు. దీనికి భాను భోగవరపు దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇందులో రవితేజ సరసన అందాల నటి శ్రీలీల నటిస్తోంది. ఈ సినిమా సితార ఎంటర్ టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ పై రూపొందుతోంది. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాలు పూర్తయ్యాయి. ఈ సినిమా తాలూకు ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీనిని రేపు సాయంత్రం 04.05 కు ఆవిష్కరించనున్నారు. కాగా ఈ సినిమా తాలూకు టైటిల్ ఇంకా ఫైనల్ కాలేదు.

𝐌𝐀𝐒𝐒 𝐌𝐀𝐇𝐀𝐑𝐀𝐀𝐉 @RaviTeja_offl is gearing up to bring you a Special Cracker of a Surprise TOMORROW at 04:05 PM 🧨🧨🧨🎇

Ee saari Deepavali ki Motha Mogipoddi… "Manade Idantha" 😎🔥

Keep watching this space 🔥 #RT75FirstLook #RT75 🤩@sreeleela14 @BhanuBogavarapu… pic.twitter.com/udYz4c70EM

— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) October 29, 2024