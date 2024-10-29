Tuesday, October 29, 2024
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శ్రీలీలతో రవితేజ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్

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Sree Leeal and RaviTeja
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హైదరాబాద్: రవితేజ ఇటీవలి సినిమాలు పెద్దగా ఆడలేదు.  అయితే ఇప్పుడు ‘RT-75’ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాడు. దీనికి భాను భోగవరపు దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇందులో రవితేజ సరసన అందాల నటి శ్రీలీల నటిస్తోంది. ఈ సినిమా సితార ఎంటర్ టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ పై రూపొందుతోంది. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాలు పూర్తయ్యాయి. ఈ సినిమా తాలూకు ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీనిని  రేపు సాయంత్రం 04.05 కు ఆవిష్కరించనున్నారు. కాగా ఈ సినిమా తాలూకు టైటిల్ ఇంకా ఫైనల్ కాలేదు.

 

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