తిరుమల శ్రీవారి సన్నిధిలో షారుక్ ఖాన్..

బాలీవుడ్ బాద్‌షా, కింగ్ ఖాన్ షారుక్ ఖాన్ తిరుమల శ్రీవారి ఆలయాన్ని సందర్శించారు. మంగళవారం ఉదయం శ్రీవారిని షారుక్ ఖాన్ దర్శించుకున్నారు. ప్రస్తుతం షారుక్ ఖాన్ నటించిన జవాన్ చిత్రం ఈనెల 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర యూనిట్ తో కలిసి షారుక్ ఖాన్ ఈరోజు ఉదయం సుప్రభాత సేవలో స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. స్వామివారిని దర్శించుకున్న వారిలో హీరోయిన్ నయనతార, విఘ్నేష్ శివన్, షారుక్ ఖాన్ కూతురు సుహాన ఖాన్ తదితరులు ఉన్నారు.

#WATCH | Andhra Pradesh: Actor Shah Rukh Khan, his daughter Suhana Khan and actress Nayanthara offered prayers at Sri Venkateshwara Swamy in Tirupati pic.twitter.com/KuN34HPfiv

— ANI (@ANI) September 5, 2023