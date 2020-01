మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం లేదని జనసేన పార్టీ ప్రకటించింది. కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల కారణంగా గ్లాసు గుర్తుపై పోటీకి దూరంగా ఉంటున్నట్లు ఆ పార్టీ స్పష్టం చేసింది. ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని ఆసక్తి ఉన్న పార్టీ కార్యకర్తలు స్వతంత్ర అభ్యర్థులుగా పోటీ చేయవచ్చని జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కల్యాణ్ అనుమతిచ్చారు. ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే కార్యకర్తలకు పార్టీ తరపున మద్దతు ఉంటుందని జనసేన రాజకీయ కార్యదర్శి హరి ప్రసాద్ వెల్లడించారు.

We will not contest in municipal elections: Jana Sena