అధికారంలో ఉన్నా లేకున్నా తెలంగాణకు మేం సేవకులం !

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : అధికారం ఉన్నా లేకున్నా తాము తెలంగాణ సేవకులమన్నది మరిచిపోవద్దని బిఆర్‌ఎస్ ఎంఎల్‌సి కల్వకుంట్ల కవిత పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఎంఎల్‌సి కవిత ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశారు. కష్టపడి పనిచేసిందుకు బిఆర్‌ఎస్ కుటుంబ సభ్యులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మన మాతృభూమి కోసం చిత్తశుద్ధితో పనిచేద్దామని పిలుపు నిచ్చారు. బిఆర్‌ఎస్ పార్టీ కోసం పని చేసిన సోషల్ మీడియా వారియర్స్‌కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. కోరుట్ల ప్రజలకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. గెలిచిన ఎంఎల్‌ఎలకు శుభాకాంక్షలు చెప్పిన ఎంఎల్‌సి కవిత కాంగ్రెస్ పార్టీకి అభినందనలు తెలిపారు. తెలంగాణను దేవుడు దీవించుగాక అని పేర్కొన్నారు.

Jai KCR !! Jai BRS !!

Dear BRS family, thank you for all the hardwork !!

Special thanks to all the social media warriors for the fight you put up !!

Let us not forget.. with or without power we are servants of Telangana People. Let us all spiritedly work for our MotherLand.…

— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) December 3, 2023