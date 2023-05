- Advertisement -

న్యూఢిల్లీ: అదానీ-హిండెన్‌బర్గ్ కేసు విచారించిన సుప్రీంకోర్టు శుక్రవారం దర్యాప్తు కాలాన్ని పొడగించాలన్న ‘సెబీ’ వినతిని పరిశీలించింది. విషయం చాలా సంక్లిష్టంగా ఉన్నందున పొడగింపును ఆరు నెలలు(అర్ధ సంవత్సరం) ఇవ్వాలని సెబీ కోరింది. కానీ సుప్రీంకోర్టు మూడు నెలల పొడగింపు వరకైతే పరిశీలిస్తామని తేల్చి చెప్పింది. తదుపరి విచారణ మే 15కు ఉండనున్నది.

Adani-Hindenburg row in SC | Next Supreme Court hearing on the issue to be held on May 15@AdaniOnline @_anishaj #Hindenburg #SupremeCourt #Adani pic.twitter.com/C5aFXnBbEN

— ET NOW (@ETNOWlive) May 12, 2023