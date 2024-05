‘పుష్ప 2’ నుంచి అనసూయ ఫస్ట్ లుక్ విడుదల

- Advertisement -

ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ హీరోగా సుకుమార్ దర్శకత్వంలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ‘పుష్ప 2ః ది రూల్’ చిత్రాన్ని భారీ ఎత్తున నిర్మిస్తోంది. ఆగస్టు 15న దేశ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు, హిందీ, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, బెంగాలీ భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయనున్నారు. ఈ చిత్రంలో రష్మిక కథానాయికగా నటిస్తోంది. పుష్ప పుష్ప అంటూ సాగే పాటతో, ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ దేశవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను అలరించిన సంగతి తెలిసిందే. ముఖ్యంగా బన్నీ హుక్ స్టెప్పులకు ఫ్యాన్స్ ఫిదా అయ్యారు.

దేవిశ్రీ ప్రసాద్ కంపోజ్ చేసిన ఈ క్రేజీ సాంగ్‌కు ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్స్ చేయడంలో నెటిజన్లు ఇంకా బిజీగానే ఉన్నారు. అయితే బుధవారం అనసూయ పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ ఆమె ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. ఈ పోస్టర్‌లో అనసూయ భీకరంగా కనిపించింది. అనసూయ ఫోజును చూస్తుంటే ఆమె ఎవరినో ఆజ్ఞాపిస్తున్నట్లు ఉంది. మొత్తానికి ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ సీక్వెల్ లో అనసూయ దాక్షాయణి గా కనిపించబోతుంది. ఇంతకీ పుష్ప రాజ్ పై దాక్షాయణి పగ తీర్చుకుంటుందా, లేదా?, ఆమె భర్త మంగళం శ్రీను(సునీల్) ఏమయ్యాడు? వీటికి సమాధానాలు తెలియాలంటే ప్రేక్షకులు ఆగస్టు 15 వరకు ఆగక తప్పదు.

Wishing the talented @anusuyakhasba a very Happy Birthday ❤‍🔥

She will be back with #Pushpa2TheRule as the wily 'Dakshayani' 💥

Grand release worldwide on 15th AUG 2024.

Icon Star @alluarjun @iamRashmika @aryasukku #FahadhFaasil @ThisIsDSP @MythriOfficial @TSeries pic.twitter.com/e1eDi1DYt3

— Sukumar Writings (@SukumarWritings) May 15, 2024