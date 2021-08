చాంపియన్ బార్టీ

సిన్సినాటి: వరల్డ్ నంబర్‌వన్, ఆస్ట్రేలియా స్టార్ ఆశ్లే బార్టీ ప్రతిష్టాత్మకమైన వెస్ట్రన్ అండ్ సదరన్ ఓపెన్ (సిన్సినాటి) టైటిల్‌ను సొంతం చేసుకుంది. ఫైనల్లో టాప్ సీడ్ బార్టీ 63, 61 తేడాతో స్విట్జర్లాండ్ క్రీడాకారిణి జిల్ టిచ్‌మాన్‌ను ఓడించింది. ఆరంభం నుంచే బార్టీ తన మార్క్ ఆటతో చెలరేగి పోయింది. ప్రత్యర్థికి ఏ మాత్రం అవకాశం ఇవ్వకుండా ఆడుతూ లక్షం వైపు సాగింది. దూకుడు ప్రదర్శిస్తూ ప్రత్యర్థిని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసింది. తన మార్క్ షాట్లతో అలరించిన బార్టీ ఏ దశలోనూ ప్రత్యర్థికి కోలుకునే అవకాశ ఇవ్వలేదు. పూర్తి ఆధిపత్యం చెలాయిస్తూ అలవోకగా సెట్‌ను గెలుచుకుంది. ఇక రెండో సెట్‌లో మరింత విజృంభించింది. ఈసారి మరింత దూకుడును ప్రదర్శించింది. జిల్‌ను హడలెత్తిస్తూ ముందుకు దూసుకెళ్లింది. చివరి వరకు ఆధిక్యాన్ని కాపాడుకుంటూ వరుసగా రెండు సెట్‌లు గెలిచి టైటిల్‌ను సొంతం చేసుకుంది. మరోవైపు ఇటీవలే ప్రతిష్టాత్మకమైన వింబుల్డన ఓపెన్ గ్రాండ్‌స్లామ్‌ను సాధించిన బార్టీ యూఎస్ ఓపెన్‌పై కన్నేసింది. ఈ టైటిల్‌ను కూడా గెలవాలనే పట్టుదలతో కనిపిస్తోంది. తాజాగా సిన్సినాటి మాస్టర్స్ టైటిల్ సాధించడంతో బార్టీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అయ్యిందనడంలో సందేహం లేదు.

