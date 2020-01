స్టైలీష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ క్రేజీ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన ‘అల వైకుంఠపురములో’ చిత్రంలోని బుట్టబొమ్మ సాంగ్ ప్రోమోను చిత్రయూనిట్ విడుదల చేసింది. ఎంతో అందంగా రూపొందించిన ఈ సాంగ్ లో బన్నీ తనదైన స్టెప్స్ తో అదరగొట్టాడు. పూజా హెగ్డే కూడా చాలా అందంగా కనిపిస్తోంది. ఈ సాంగ ప్రోమో బన్నీ అభిమానులను బాగా ఆకట్టుకుంటోంది.ఇక, సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 12న విడుదల కానుంది. ఇటీవల యూసుఫ్ గూడ పోలీస్ గ్రౌండ్ లో జరిగిన మ్యూజికల్ కన్సర్ట్ సందర్భంగా విడుదలైన ఈ మూవీ ట్రైలర్ కూడా ట్రెండింగ్ లో దూసుకుపోతోంది. పక్కా ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైన్మెంట్ గా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. రాధాకృష్ణ, అల్లు అరవింద్ ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీలో సీనియర్ నటి టబు, సుశాంత్, నవదీప్, సునీల్, నివేదితా పేతురాజ్, మురళీ శర్మ తదితరులు ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. ఈ మూవీని మలయాళంలోనూ భారీ ఎత్తున విడుదల చేస్తున్నారు.

#ButtaBomma . Thank you for such a lovely song @MusicThaman . Thank you my brother @ArmaanMalik22 for ur soulful voice and @ramjowrites for the poetic lyrics , #PSVinod garu for the lovely visuals & Jani master for the sweet compositions . https://t.co/JT46kMy3aQ .

— Allu Arjun (@alluarjun) January 8, 2020